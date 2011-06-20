Создание серьезного интернет-магазина.

Всем доброго времени суток, вобщем, возникла необходимость в реализации интернет магазина, планируется, порядка 150 000 товаров, который будет обноляться довольно часто по 10-20 000 ежедневно ну и посещаемость около 5 000.

Если никогда не делали проекты с серьезной нагрузкой лучше не стоит писать.

Меня интересует движки, сроки, цены?

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