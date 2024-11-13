Ищется разработчик для создания бота, который будет выполнять несложные задачи по фарму ресурсов в игре World of Warcraft. Ожидается простота в использовании и надежность в работе.
Создание системы управления автобусными билетами (BusSystem) для компа
Наша компания, осуществляющая международные пассажирские перевозки, ищет специалиста, который поможет нам создать многофункциональную систему управления билетами для регулярных рейсов. Система должна включать:
CRM функционал для ведения учёта билетов как для нашей компании, так и для других партнёров.
Интеграцию через API с различными партнёрскими платформами для управления продажей билетов.
Возможность использования системы для диспетчеров, агентов, субагентов, туристических агентств, офисов, сайтов и дилеров.
Управление рейсами с настройками по цене, доступным местам и другим параметрам.
Интеграцию с кассовыми аппаратами для автоматической выдачи фискальных чеков со всей информацией о поездке, а также возможностью получения билета по QR-коду.
Желательно, чтобы проект был разработан с возможностью масштабирования и гибкой настройки под нужды различных пользователей. Мы готовы обсудить условия и детали сотрудничества.
Требования:
Опыт разработки CRM и ERP систем
Знание интеграции API для связи с другими платформами
Навыки работы с кассовым оборудованием для интеграции фискальных чеков
Пожалуйста, откликнитесь, если у вас есть необходимый опыт и желание принять участие в этом проекте.
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