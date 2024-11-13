Наша компания, осуществляющая международные пассажирские перевозки, ищет специалиста, который поможет нам создать многофункциональную систему управления билетами для регулярных рейсов. Система должна включать:

CRM функционал для ведения учёта билетов как для нашей компании, так и для других партнёров.

Интеграцию через API с различными партнёрскими платформами для управления продажей билетов.

Возможность использования системы для диспетчеров, агентов, субагентов, туристических агентств, офисов, сайтов и дилеров.

Управление рейсами с настройками по цене, доступным местам и другим параметрам.

Интеграцию с кассовыми аппаратами для автоматической выдачи фискальных чеков со всей информацией о поездке, а также возможностью получения билета по QR-коду.

Желательно, чтобы проект был разработан с возможностью масштабирования и гибкой настройки под нужды различных пользователей. Мы готовы обсудить условия и детали сотрудничества.

Требования:

Опыт разработки CRM и ERP систем

Знание интеграции API для связи с другими платформами

Навыки работы с кассовым оборудованием для интеграции фискальных чеков

Пожалуйста, откликнитесь, если у вас есть необходимый опыт и желание принять участие в этом проекте.