Есть дизайн сайта в илюстраторе cs4
Создание скрипта инвестиционного фонда/hyip
Доброго времени суток уважаемые Веблансеры.
Меня интересует создание системы офисов для инвест фонда, то есть это по сути тот же скрипт хайпа: начисление процента по планах,
заявки вывода/ввода денег, внутренный перевод денег,история операций и так далее.
Скрипт должен быть уникальным (дизайн в том числе), а не как готовые скрипты как Hyip Manager,Orohyip и т.д.
Естественно нужна защита от злоумышленников.
Дизайн сайта есть, сам сайт програмист сделает в течении 1-2 дней, после того как согласуют с Вами особенности сайта которые нужны Вам для работы скрипта.
Более подробное описание того какие разделы и функции скрипта нужны - в приложенном ворд документе .
Нужен человек с опытом создания таких хайп-скриптов.
Предоплата по Webmoney.
Вот в принципе все, предлогайте цену и сроки и если нас устроит - будем сотрудничать.
Выбранный исполнитель
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