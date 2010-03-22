Создание скрипта инвестиционного фонда/hyip

Доброго времени суток уважаемые Веблансеры.

Меня интересует создание системы офисов для инвест фонда, то есть это по сути тот же скрипт хайпа: начисление процента по планах,

заявки вывода/ввода денег, внутренный перевод денег,история операций и так далее.

Скрипт должен быть уникальным (дизайн в том числе), а не как готовые скрипты как Hyip Manager,Orohyip и т.д.

Естественно нужна защита от злоумышленников.

Дизайн сайта есть, сам сайт програмист сделает в течении 1-2 дней, после того как согласуют с Вами особенности сайта которые нужны Вам для работы скрипта.

Более подробное описание того какие разделы и функции скрипта нужны - в приложенном ворд документе .

Нужен человек с опытом создания таких хайп-скриптов.

Предоплата по Webmoney.

Вот в принципе все, предлогайте цену и сроки и если нас устроит - будем сотрудничать.