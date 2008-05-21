Создание социальной сети. Нужна точная смета.

Несколько изменил проект, повторное размещение.

1. Нужно создание социальной сети - точной копии vkontakte.ru или facebook.com

Точная копия - вполне подойдет. Все модификации и изменения этоуже второй этап после раскрутки.

Клон-это значит тот же самый скрипт. Один в один. Если есть доступ к разработчикам вконтакте ру то пойдет и их скрипт. Мы сами внесем лишь небольшие изменения.

2. Эта сеть(вконтакте ру) должна быть взята за основу и добавлены новые функции.

У кого есть точная смета работ? Хочу попробовать поискать инвестиции в свою идею по новым сервисам в такой сети. Ищу партнеров, которым было бы интересно заняться реализацией. Условия по участию проекта - Ваши. Мне интересно его реализовать. От Вас будут нужны точные затраты, расчеты.

Кому это интересно пишите в личку, в ICQ 256 140 728 расскажу основные идеи тем у кого есть опыт реализации таких проектов и достаточный уровень программирования.