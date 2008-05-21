PHP + MySQL. Есть реализованный прототип сайта для аукциона доменов Пользователи могут размещать свои предложения на продажу доменов (после регистрации и авторизации) и делать ставки на другие домены. ...
Создание социальной сети. Нужна точная смета.
Несколько изменил проект, повторное размещение.
1. Нужно создание социальной сети - точной копии vkontakte.ru или facebook.com
Точная копия - вполне подойдет. Все модификации и изменения этоуже второй этап после раскрутки.
Клон-это значит тот же самый скрипт. Один в один. Если есть доступ к разработчикам вконтакте ру то пойдет и их скрипт. Мы сами внесем лишь небольшие изменения.
2. Эта сеть(вконтакте ру) должна быть взята за основу и добавлены новые функции.
У кого есть точная смета работ? Хочу попробовать поискать инвестиции в свою идею по новым сервисам в такой сети. Ищу партнеров, которым было бы интересно заняться реализацией. Условия по участию проекта - Ваши. Мне интересно его реализовать. От Вас будут нужны точные затраты, расчеты.
Кому это интересно пишите в личку, в ICQ 256 140 728 расскажу основные идеи тем у кого есть опыт реализации таких проектов и достаточный уровень программирования.
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