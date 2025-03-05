Требуется завершить реализацию интернет-магазина на laravel/vue, созданного на базе bagisto. Необходимо реализовать два типа цены, изменить формы заказа и отображения в админке, интегрировать оплату через cashier/stripe, добавить селектор городов и доработать страницы профиля и товара по скетчам. Имеется документация и примеры кода.
Создание стандартного дизайн-макета для сайта на Elementor (WordPress)
Цель:
Разработать стандартный дизайн-макет для страниц сайта на платформе Elementor (WordPress), который можно будет использовать для двух типов страниц.
1. Дизайн-макет страницы с рекомендациями после индивидуальной работы
• Страница должна содержать структурированные блоки контента с поэтапной программой изучения.
• Информация должна быть представлена в виде последовательных шагов, которые человек проходит после индивидуальной работы или семинара.
• Важно, чтобы макет был удобным для восприятия, адаптивным, с возможностью добавления визуальных элементов.
2. Дизайн-макет страницы с программой мероприятия
• Основной акцент на структурированную текстовую информацию:
• Что получит человек
• Основные пункты программы
• Ожидаемые результаты
• Блок с видеоотзывами
• Дизайн должен быть удобным для чтения, содержать визуальные элементы, но при этом сохранять строгую структуру.
• Не требуется включать в макет поля для даты, времени и места проведения мероприятия.
Требования к дизайну:
• Эстетически привлекательный, удобочитаемый текст
• Адаптивный дизайн (корректное отображение на разных устройствах)
• Возможность гибкого добавления визуальных элементов
• Важно:
• Работа должна быть выполнена без использования кастомного кода!
• Дизайн должен быть создан исключительно с использованием Elementor (WordPress) без вмешательства в код.
Заявки фрилансеров
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