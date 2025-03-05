Цель:

Разработать стандартный дизайн-макет для страниц сайта на платформе Elementor (WordPress), который можно будет использовать для двух типов страниц.

1. Дизайн-макет страницы с рекомендациями после индивидуальной работы

• Страница должна содержать структурированные блоки контента с поэтапной программой изучения.

• Информация должна быть представлена в виде последовательных шагов, которые человек проходит после индивидуальной работы или семинара.

• Важно, чтобы макет был удобным для восприятия, адаптивным, с возможностью добавления визуальных элементов.

2. Дизайн-макет страницы с программой мероприятия

• Основной акцент на структурированную текстовую информацию:

• Что получит человек

• Основные пункты программы

• Ожидаемые результаты

• Блок с видеоотзывами

• Дизайн должен быть удобным для чтения, содержать визуальные элементы, но при этом сохранять строгую структуру.

• Не требуется включать в макет поля для даты, времени и места проведения мероприятия.

Требования к дизайну:

• Эстетически привлекательный, удобочитаемый текст

• Адаптивный дизайн (корректное отображение на разных устройствах)

• Возможность гибкого добавления визуальных элементов

• Важно:

• Работа должна быть выполнена без использования кастомного кода!

• Дизайн должен быть создан исключительно с использованием Elementor (WordPress) без вмешательства в код.