Создание страницы online активации сертификата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Доброго времени суток. Необходимо написать страницу онлайн активации подарочного сертификата по следующему примеру: neopresent точка ru/activation на базе готового магазина на движке VamShop. Тех адрес: http://4.sxx144.z8.ru

Жду предложений на info собака gdeinteresno.ru

С уважением,

15 лет назад
Roo
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сканер форумов

    $250

    Требуется приложение для сканирования форумов по определенным словам и словосочетаниям, с возможностью добавления новых форумов и ключевиков. Приложение должно при соединении с интернетом сканировать все форумы из своей базы, и, при совпадении указанных слов, загружать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна социальная сеть

    Здравствуйте нуждаюсь в разработке социальной сети.ТЗ прикреплено пишите цену как это с 0 стоит и на готовых решениях как Social Engine и др. Выберу который больше всех устроит.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP + MySQ: Система обработки заказов (OMS) с нуля

    Система обработки заказов (OMS) на PHP с исп. MySQL Система обработки заказов (OMS) на PHP с исп. MySQL Необходимо разработать систему обработки заказов для интернет магазина на PHP с использованием ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание портала на базе drupal.

    Создание промышленного портала на базе drupal. Регистрация предприятий и размещение их в рубрикаторе, публикация компаниями текстовой и графической информации (статьи, продукция, прайс-листы и т.п.) с последующей ее размещением в разделах ресурса и ...

    Drupal
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Плагин для Wordpress

    Добрый день! Требуется написать плагин под cms wordpress. Плагин надо писать с ноля. По этому важно, чтобы исполнитель уже имел опыт в написании плагинов под эту cms. Если у вас есть свободное ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта на Drupal

    Добрый день. Мне необходим человек который сумеет создать аналог сайта http://kharkov.info/ , на Drupal. Наличие портфолио и опыта работы — обязательно. Вам необходимо указать точную стоимость и сроки разработки (техническое задание ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер автомобильного сайта

    Требуется написать парсер по техническим параметрам автомобильных аксессуаров. На выходе файл csv в формате категория\бренд\модель\сво-во\значение сво-ва. Пишите вашу цену и сроки. Всё уточнения при личной переписке....

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад