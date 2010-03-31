Требуется приложение для сканирования форумов по определенным словам и словосочетаниям, с возможностью добавления новых форумов и ключевиков. Приложение должно при соединении с интернетом сканировать все форумы из своей базы, и, при совпадении указанных слов, загружать ...
Создание страницы online активации сертификата
Доброго времени суток. Необходимо написать страницу онлайн активации подарочного сертификата по следующему примеру: neopresent точка ru/activation на базе готового магазина на движке VamShop. Тех адрес: http://4.sxx144.z8.ru
Жду предложений на info собака gdeinteresno.ru
С уважением,
Заявки фрилансеров
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