Создание телеграм-бота срочно на завтра

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка212 просмотров

Необходимо создать такую программу, которая сможет отслеживать в мобильной игре действия игроков, которые находятся в открытом доступе. То есть, если бы я зашел в игру и смотрел на этого игрока, то я бы увидел эти действия своими глазами. Эти действия должны записываться и передаваться в чат бот в телеграмм в режиме онлайн по указанным адресам. Сроки на завтра

Создание ботов
5 месяцев назад
guest_1732972594497
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
5 месяцев назад