Необходимо создать такую программу, которая сможет отслеживать в мобильной игре действия игроков, которые находятся в открытом доступе. То есть, если бы я зашел в игру и смотрел на этого игрока, то я бы увидел эти действия своими глазами. Эти действия должны записываться и передаваться в чат бот в телеграмм в режиме онлайн по указанным адресам. Сроки на завтра