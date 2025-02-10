Создание темы вордпресс под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок93 просмотра

Задача создать клон сайта - https://novichok-tv.com/ как тему на WordPress.

Берем все функции и дизайн, и добавляем:

  1. Возможность смены цветов темы.

  2. Сделать 2 плеера для сериалов и для фильмов с выбором части.

  3. Комментарии сразу после плеера.

Работа только по договору или безопасная сделка. Если дочитали до конца напишите novichok в заявке.

WordPressСоздание сайтов
3 месяца назад
IceBoom28
Николай 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
48 отзывов
3 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
39 отзывов
3 месяца назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
7 отзывов
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
5 отзывов
3 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
3 месяца назад