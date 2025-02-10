Ищется опытный веб-дизайнер или программист для консультации по улучшению конструктора сайтов. Необходимо создать веб-страницу в приложении и предоставить рекомендации. Требуется уверенная работа с графическими редакторами, тестовый звонок перед консультацией и наличие производительного компьютера.
Создание темы вордпресс под ключ
Задача создать клон сайта - https://novichok-tv.com/ как тему на WordPress.
Берем все функции и дизайн, и добавляем:
Возможность смены цветов темы.
Сделать 2 плеера для сериалов и для фильмов с выбором части.
Комментарии сразу после плеера.
Работа только по договору или безопасная сделка. Если дочитали до конца напишите novichok в заявке.
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