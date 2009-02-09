Создания сайтов "под ключ" на базе скриптов.

Добрый день! Меня интересует доработка скриптов "под ключ"+ с возможным изменением дизайна.

1.http://www.abledating.net AbleDating 2.4 (+3D City) 3D социальная сеть + сайт знакомств В первую очередь интересует 3D city Его адаптация под наших пользователей.

2. http://ru.realtysoft.pro Портал недвижимости

1.1 Интересуют разработчики которые уже занимались этими скриптами, возможно остались готовые решения.В социальной сети & сайте знакомств нужна полная адаптация к русскоязычным пользователям с направленостью международного сайта знакомств с иностранцами, нужны готовые решения, что бы на базе этого скрипта сделать международный сайт знамств+ удобная биллиновая система.

2.2 Портал недвижимости. Адаптировать скрипт к удобной работе Частных клиентов,предприятий,риелтеров.Удобная размещения систмы рекламы на сайте + биллиногвая система.

Приветствуются люди занимавшиеся подобными проектами.Бюджет оговаривается индивидуально.Приветствуются готовые решения.

8095 878 7552 Кирилл. По всем вопросам проекта.

SKYPE capitan13morgan