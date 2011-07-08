Создать ASP.NET клон имеющегося приложения

Необходимо реализовать (подобрать) поиск для виртуемарт. Поиск следующий: "Поисковый запрос" --- "Цена от___ руб" --- "до ___ руб" Жду предложений. В ценах ориентируюсь очень хорошj поэтому прошу не писать из разряда за 1000$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть в исходниках Visual Basic 6.0 win-app desktop рабочий проект игрового характера.
Проект содержит 6 форм, несколько модулей, всего 3800 строк кода.
Все контролы стандартные, используются графика, мышь, DragDrop, ADODB, прочих осложнений не замечено.
Необходимо сделать VBNET ASP.NET аналог для работы (игры) через WEB.
Задача имеет перспективу, с исполнителем предполагается дальнейшее сотрудничество.
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