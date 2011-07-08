Создать ASP.NET клон имеющегося приложения

Задачу поставил точно, деньги выплатил в полном объеме, не смотря на задержку с моей стороны в связи с непреодолимыми фактором. Приятно работать с человеком, который не просто смотрит на тебя не как на исполнителя, но и понимает маленькие житейские трудности. Буду рад работать в дальнейшем.