Создать ASP.NET клон имеющегося приложения

$250
Веб-программированиеЗавершен4 заявки217 просмотров
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Есть в исходниках Visual Basic 6.0 win-app desktop рабочий проект игрового характера.

Проект содержит 6 форм, несколько модулей, всего 3800 строк кода.

Все контролы стандартные, используются графика, мышь, DragDrop, ADODB, прочих осложнений не замечено.

Необходимо сделать VBNET ASP.NET аналог для работы (игры) через WEB.

Задача имеет перспективу, с исполнителем предполагается дальнейшее сотрудничество.

13 лет назад
postm
61 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
kolontit
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$25
14 дней
Александр помог разобраться в ранее не знакомой нам тематике, дал отличные заготовки кода. Благодарю за эту важную для нас консультацию, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задачу поставил точно, деньги выплатил в полном объеме, не смотря на задержку с моей стороны в связи с непреодолимыми фактором. Приятно работать с человеком, который не просто смотрит на тебя не как на исполнителя, но и понимает маленькие житейские трудности. Буду рад работать в дальнейшем.
serega_sw
Сергей 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
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