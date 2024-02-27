Создать Базу или готовая база данных Access Магазин цветов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки173 просмотра

Ищу готовую базу данных для Магазина продажи цветов.

Техническое задание прилагается в документе

Создание баз данных
4 месяца назад
skyworker_77
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