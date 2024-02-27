Необходимо подключить курс валют на сайт через API, найти подходящий источник данных. Также требуется реализовать возможность добавления необходимого процента к отображаемому курсу. Проект включает разработку простого веб-интерфейса для отображения информации.
Создать Базу или готовая база данных Access Магазин цветов
Ищу готовую базу данных для Магазина продажи цветов.
Техническое задание прилагается в документе
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