Создать бота для телеграмм.

По реализации рассматриваю на Node.js или Python, с использованием n8n (или напрямую), который интегрируется с API Wildberries и Ozon, чем позволяет подключать магазины, получать аналитику по продажам, получать рекомендации от AI.

И еще экспортировать отчеты в Google-таблицы.