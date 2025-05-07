Необходимы доработки для интернет-магазина на платформе Битрикс. Подробности и требования указаны в техническом задании. Рассматриваются предложения по стоимости выполнения работ.
Создать бота для телеграмм
Создать бота для телеграмм.
По реализации рассматриваю на Node.js или Python, с использованием n8n (или напрямую), который интегрируется с API Wildberries и Ozon, чем позволяет подключать магазины, получать аналитику по продажам, получать рекомендации от AI.
И еще экспортировать отчеты в Google-таблицы.
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