Создать бота для телеграмм

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Открыт8 заявок55 просмотров

Создать бота для телеграмм.
По реализации рассматриваю на Node.js или Python, с использованием n8n (или напрямую), который интегрируется с API Wildberries и Ozon, чем позволяет подключать магазины, получать аналитику по продажам, получать рекомендации от AI.
И еще экспортировать отчеты в Google-таблицы.

Node.jsPythonСоздание ботов
13 часов назад
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