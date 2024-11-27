Необходимо создать онлайн чат, например человек нажимает на ссылку мою нужную и сразу открывается чат общения со мной.

Возможно в интернете уже есть готовые решения, если вы мне их покажите, я также заплачу вам.

Оставляйте ваш тг, для быстрой связи, я вам объясню и покажу подробнее что мне нужно.