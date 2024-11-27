Требуется разработать бекенд для проекта игры тапалки на блокчейне с интеграцией маркетинговой среды. В качестве примера - проект Centavriki. Ожидается создание надежной архитектуры и функционала для поддержки игрового процесса.
Создать чат
Необходимо создать онлайн чат, например человек нажимает на ссылку мою нужную и сразу открывается чат общения со мной.
Возможно в интернете уже есть готовые решения, если вы мне их покажите, я также заплачу вам.
Оставляйте ваш тг, для быстрой связи, я вам объясню и покажу подробнее что мне нужно.
Заявки фрилансеров
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