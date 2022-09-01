Создать фильтр товаров для сайта. UA ONLY!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки271 просмотр

Есть старый сайт php + mysql. Движок древний, в нём нет фильтра товаров.

Нужно сделать фильтр по характеристикам + вывод в пользовательскую часть сайта (в админку не надо) + текстовая инструкция для дополнения характеристик.

Заявки только от людей из Украины. Другие отклоняю. Из стран-изгоев сразу в ЧС.

MySQLPHP
3 года назад
alicefromwonderl
Алиса Сергеева 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Алекс
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Павел
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 отзывов(-2)
3 года назад

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