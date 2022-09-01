Есть старый сайт php + mysql. Движок древний, в нём нет фильтра товаров.

Нужно сделать фильтр по характеристикам + вывод в пользовательскую часть сайта (в админку не надо) + текстовая инструкция для дополнения характеристик.

Заявки только от людей из Украины. Другие отклоняю. Из стран-изгоев сразу в ЧС.