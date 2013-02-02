Необходимо поставить и настроить сверстанный сайт на Joomla. По верстке 2 страницы: главная + внутренняя. http://fastpaper.ru/ http://fastpaper.ru/inner.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать форму заказа обратного звонка для DLE 9.7 (модальное окно)
При нажатии на кнопку «Заказать обратный звонок» появляется форма, со следующими полями:
1. Имя
2. Телефон*
3. E-mail
4. Текст сообщения
Поле имя — только буквы и цифры
Поле мобильный телефон — ввод по маске 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Поле - E-mail - E-mail
Поле сообщение - многострочное поле ввода текста, отсекать ссылки и спец символы
Обязательным полем для заполнения будет только «Телефон». При попытке отправить данные без заполнения телефона нужно выводить сообщение со следующим текстом «Вы не написали свой номер телефона».
После отправки данных нужно вывести сообщение "Спасибо, мы с вами свяжемся в кратчайшие сроки".
Данные после отправки должны отправляться на электронную почту в виде письма.
Капчу использовать НЕ нужно и при этом необходимо сделать так чтобы почту не спамили боты.
Работать это должно примерно так как на этом сайте при нажатии на кнопку «заказать обратный звонок» - http://beats5.ru/
Также нужна внятная инструкция по установке на на dle9.7 ну и поддержка по ситуации
Пишите ваши контакты и предлагайте ваши цены.
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