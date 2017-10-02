Создать или найти конструктор визиток и установить на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок188 просмотров

Создать или найти конструктор визиток и установить на joomla (joomshopping)

С возможностью после создание визитки, сделать заказ. 

Возможно дальнейшее сотрудничество, т.к. подобных конструкторов надо на каждую услугу.

Пример: http://copy.spb.ru/poligr_prod/vizitki/online-generator-vizitok/

Сайт: печатник-спб .рф

Joomla
8 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров