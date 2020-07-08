На сайте под управлением Wordpress используем плагин a3 Lazy Load, для ленивой загрузки картинок. Но у нас также есть картинки которые выводятся через js код из уже загруженных картинок на странице. Задача, настроить ...
Создать каталог товаров для интернет магазина в формате CSV на основан
Готовим к запуску сайт на Joomla.
Задача загрузить множество товаров на сайт от разных поставщиков. Загрузить можно только в формате CSV, XLS по специальному шаблону joomla(поделюсь)
Проблема в том, что каталоги товаров от поставщиков в разных форматах: где-то yml, xml, xls, где то csv.
Нужно привести все каталоги в единый формат CSV по форме соответствующей стандартам Joomla.
Сможете нам помочь?
В какие сроки?и Стоимость?
Работа считается принятой после успешной загрузки на платформу Joomla и при отсутствии каких-либо ошибок
Заявки фрилансеров
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