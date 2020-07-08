Создать каталог товаров для интернет магазина в формате CSV на основан

Готовим к запуску сайт на Joomla.

Задача загрузить множество товаров на сайт от разных поставщиков. Загрузить можно только в формате CSV, XLS по специальному шаблону joomla(поделюсь)

Проблема в том, что каталоги товаров от поставщиков в разных форматах: где-то yml, xml, xls, где то csv.

Нужно привести все каталоги в единый формат CSV по форме соответствующей стандартам Joomla.

Сможете нам помочь?

В какие сроки?и Стоимость?

Работа считается принятой после успешной загрузки на платформу Joomla и при отсутствии каких-либо ошибок