Создать каталог товаров для интернет магазина в формате CSV на основан

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки582 просмотра

Готовим к запуску сайт на Joomla.

Задача загрузить множество товаров на сайт от разных поставщиков. Загрузить можно только в формате CSV, XLS по специальному шаблону joomla(поделюсь)

Проблема в том, что каталоги товаров от поставщиков в разных форматах: где-то yml, xml, xls, где то csv.

Нужно привести все каталоги в единый формат CSV по форме соответствующей стандартам Joomla.

Сможете нам помочь?

В какие сроки?и Стоимость?

Работа считается принятой после успешной загрузки на платформу Joomla и при отсутствии каких-либо ошибок

Joomla
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ivan2017
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