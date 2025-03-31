Надо скопировать шаблон, структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, формы, Инфоблоки.

Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее – вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны. тексты перевести через чат gpt.

в режиме многосайтовости.

срок на 1 сайт = 1 неделя.

ссылка на сайт kurl.ru/GfcCI

если подойдет и все будет сделано нормально, заказ на 10+ сайтов