Требуется разработка онлайн-платформы Usto24 для поиска исполнителей бытовых и профессиональных услуг в Таджикистане. Сайт должен включать регистрацию по номеру телефона, профили пользователей, публикацию задач, встроенный чат, отзывы и рейтинги, а также админ-панель. Интерфейс на русском языке с использованием заданной цветовой схемы.
Создать клон на битриксе в режиме многосайтовости
Надо скопировать шаблон, структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, формы, Инфоблоки.
Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее – вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны. тексты перевести через чат gpt.
в режиме многосайтовости.
срок на 1 сайт = 1 неделя.
ссылка на сайт kurl.ru/GfcCI
если подойдет и все будет сделано нормально, заказ на 10+ сайтов
Заявки фрилансеров
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