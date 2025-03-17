Требуется программист для создания или улучшения покерного бота на TypeScript для PokerNow. Задача включает анализ и оптимизацию стратегии, разработку новых алгоритмов и адаптацию к стилям игры противников. Ожидается опыт работы с TypeScript, DOM и алгоритмами оценки вероятности победы. Возможна как доработка существующего бота, так и разработка нового с нуля.