Создать копию имеющего приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок138 просмотров

Нужно см создать копию имеющего сайта, приложения на базе asp.net.

ASP.NETTelegramДизайн интерфейсовДизайн карточекНастройка сайтов
2 месяца назад
guest_1742173593803
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