Создать копию сайта на NetCat с новым дизайном

Есть сайт – простой каталог недвижимости. Нужно создать его копию с измененным дизайном и немного измененным функционалом. Есть новая вёрстка, исходники и база старого сайта, лицензия неткат. Старый сайт сделан на редакции Corporate, новый сайт надо делать на редакции Business. Необходимо скопировать старый сайт, изменить лицензию (расскажем как) ,изменить вёрстку и скорректировать функционал в соотвествии с новой версткой. Работы на 3 дня.

В будущем нужно будет написать синхронизацию объектов недвижимости между сайтами по крону, т.е. написать скрипт,который будет выгружать часть базы (изменения за сутки) с одного и с другого сайта.