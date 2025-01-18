Создать мем биржу Blochcain TON

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок157 просмотров

всем привет.мини апп в телеграм.

Нужно создать мем биржу где создают токен и он сразу попадает на биржу.

В сети тон.

1 создать токен

  1. Получить ссылку на торговую пару.

  2. Обменивать /

    более детально в телеграм присылайте свои ник телеги пообщаемся.

Блокчейн
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VOICEbot
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