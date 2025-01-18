Требуется разработать виджет для Windows, который будет визуализировать таймер обратного отсчета до мероприятий из Google Календаря. Виджет должен показывать оставшееся время в минималистичном формате, с возможностью настройки времени предупреждения и звуковых сигналов. Также необходимы опции для изменения размера, прозрачности и функции 'всегда на переднем плане'. Поддержка Windows 10 и выше.