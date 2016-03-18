Создать микроразметку для страницы контакты и карточек товара.

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Сайт http://nova-sumka.ru/ Движок опен карт

Нужно создать и внедрить на сайт микраразметку для страниц контакты http://nova-sumka.ru/contact-us/ и для всех страниц карточки товаров.

Правила создания микроразметки http://ruschema.org/

https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.xml

Обязательно для контактов:

itemprop="name"

itemprop="streetAddress"

itemprop="postalCode"

itemprop="addressLocality"

itemprop="telephone"

itemprop="email"

Для карточек товаров:

Название товара,  itemprop="name"

Цена товар, itemprop="price"

Валюта, itemprop="priceCurrency"

В наличии

Картинка,  itemprop="image"

Описание товара, itemprop="description"

Проверять на корректность микроразметки тут https://webmaster.yandex.ua/microtest.xml

Пишите сроки и цену. 

9 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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