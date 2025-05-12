Требуется интегрировать локальные карты формата mbtiles в приложение на React Native для платформы Android. Инструментарий может быть свободным и open-source. Задача включает корректное отображение карт в приложении.
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