Создать mini app в телеграм для продажи NFT

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок47 просмотров

Подробности в лс, оставляйте телеграм

Создание ботов
20 часов назад
guest_1746989489369
день в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
18 часов назад
$200
2 дня
Escrow
Спасибо за работу. Исполнитель смог предоставить уже готовое решение для маркетплейса. Подключил ton connect, админ панель работает гуд. Буду обращаться еще!
Благодарю за опыт. Смогли обойтись готовым решением в моем каталоге. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.

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