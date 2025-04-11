Создать модуль оплаты PayPal для статичного сайта на SSI

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Открыт11 заявок167 просмотров

Треба создать модуль оплаты PayPal для статичного сайта простого магазина без движка и базы данных.

Модуль - громко сказано. Корзина покупок. В одной валюте.

Он должен учитывать вес и стоимость заказа, рассчитать общую сумму и отдать на обработку PayPal по API.

Там, в США покупатель вносит свой адрес и оплачивает покупку. После этого, американцы его целуют в лобик и возвращают назад на определенную страницу моего сайта.

Общая сумма состоит из стоимости товара, его количества и массы товаров в корзине.

Стоимость доставки общая для всех стран, состоит из 5 пунктов и зависит от веса

На самой странице товара должна быть кнопка выбора количества, Добавить и Корзина с динамическим отображением количества. При клике на которую и происходит переход на страницу корзины.

Механическую работу по внедрению кода на все страницы - не треба робити. Масштабирую я сам.

Задача вроде бы простая, но сам PayPal почему-то не хочет считать по весу. Он считает только по общей сумме. Заставляют платить фрилансерам, буржуи. :)

AJAXPHPИнтеграция APIНастройка интернет-магазиновРазработка модулей
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