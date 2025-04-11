Требуется скачать дизайн сайта с использованием веб-программирования. Необходимы навыки работы с веб-технологиями для выполнения задачи.
Создать модуль оплаты PayPal для статичного сайта на SSI
Треба создать модуль оплаты PayPal для статичного сайта простого магазина без движка и базы данных.
Модуль - громко сказано. Корзина покупок. В одной валюте.
Он должен учитывать вес и стоимость заказа, рассчитать общую сумму и отдать на обработку PayPal по API.
Там, в США покупатель вносит свой адрес и оплачивает покупку. После этого, американцы его целуют в лобик и возвращают назад на определенную страницу моего сайта.
Общая сумма состоит из стоимости товара, его количества и массы товаров в корзине.
Стоимость доставки общая для всех стран, состоит из 5 пунктов и зависит от веса
На самой странице товара должна быть кнопка выбора количества, Добавить и Корзина с динамическим отображением количества. При клике на которую и происходит переход на страницу корзины.
Механическую работу по внедрению кода на все страницы - не треба робити. Масштабирую я сам.
Задача вроде бы простая, но сам PayPal почему-то не хочет считать по весу. Он считает только по общей сумме. Заставляют платить фрилансерам, буржуи. :)
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