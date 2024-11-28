Создать на сайте Tilda окно с веб камерой, которая транслирует

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Нужно на сайте, который создан на тильде, сделать окно с трансляцией веб-камеры. Камеры размещены на стройке, оттуда в режиме онлайн будет происходить трансляция, чтобы каждый человек мог видеть что идет на стройке в данный момент

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