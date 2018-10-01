Создать/настроить кнопку "поделиться" Facebook (проблема с Open Graph)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки105 просмотров
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Всем привет!  Facebook не узнает open graph теги прописанные на странице. Соответсвенно не получается сформировать пост в fb.  Это надо исправить.   Подробное описание задания тут

https://docs.google.com/drawings/d/1Bvbc0HKmHX7g-NyoHlG92Iz9l-FU7p3WX-Z58YipkCA/edit?usp=sharing

пишите сроки/цену  

С уважением

6 лет назад
achtunga
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Topioko
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
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