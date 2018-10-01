Создать/настроить кнопку "поделиться" Facebook (проблема с Open Graph)

От вас - подтвержденный опыт работы с Террасофтом. В т.ч. с SMS-информированием. Хотелось бы от вас услышать рекомендации по выбору пакета, его платности и стоимости отправки самих смс. Плюс непосредственное подключение. Озвучивайте ваши сроки и бюджеты. Оплата - кроме вебмани.