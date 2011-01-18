Создать небольшой функциональный портал под ключ

ТЗ во вложении. Макет и верстка почти всех страниц есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан.

Главную, новостной раздел, регистрацию пользователей, страницу главной темы (хотябы статику) желательно с комментариями нужно сделать к утру (10-12, мелочи подправить можно походу) хотя бы в общем виде, остальное по срокам 1-1,5 мес.

Можно на своей CMS или снуля (php, ajax).