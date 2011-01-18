Создать небольшой функциональный портал под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок265 просмотров

ТЗ во вложении. Макет и верстка почти всех страниц есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан.

Главную, новостной раздел, регистрацию пользователей, страницу главной темы (хотябы статику) желательно с комментариями нужно сделать к утру (10-12, мелочи подправить можно походу) хотя бы в общем виде, остальное по срокам 1-1,5 мес.

Можно на своей CMS или снуля (php, ajax).

AJAXPHP
14 лет назад
Diverse
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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