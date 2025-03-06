Требуется настроить API Conversions Facebook на сайте, созданном на платформе Веблиум. Задача включает интеграцию и проверку корректности работы API для отслеживания конверсий и аналитики.
Создать скрипт(бота) для принятия заказов в приложении такси
Нужно сделать софт , который будет принимать заказы в мобильном приложении такси от определённой стоимости автоматически, опережая других водителей
Заявки фрилансеров
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