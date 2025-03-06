Создать скрипт(бота) для принятия заказов в приложении такси

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок194 просмотра

Нужно сделать софт , который будет принимать заказы в мобильном приложении такси от определённой стоимости автоматически, опережая других водителей

Автоматизация процессовНаписание скриптовСоздание ботов
2 месяца назад
guest_1741279682958
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