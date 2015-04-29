Создать скрипт/программку для выдачи подсказок менеджеру колл-центра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Необходим простенький скрипт html или программа для выдачи подсказок менеджеру.

Вот на видео наглядный пример на видео простой реализации https://www.youtube.com/watch?v=3GvYx_RJGBY

Необходимо сделать так чтобы

1) через админку можно было добавлять "речевые модули"(текст) и устанавливать взаимосвязи между ними как деревовидная структура..

- Тема 1

-- вопросы 1,2,3...

--- ответы 1,2,3...

- Тема 2

-- вопросы 1,2,3...

--- ответы 1,2,3...

2) Защита от копирования/скачивания текстови.

3) Доступ по логину и паролю (отдельно пользователю и отдельно админу)

- админ - добавление, редактирование

-- менеджер - только чтение

Пример:

Вопрос/ответ клиента 1:

Ответ менеджера (Текст Б1):

- Если ответ/вопрос клиента 2 (ссылка на текст Б2)

- Если ответ/вопрос клиента 3 (ссылка на текст Б3)

Вопрос/ответ клиента 2):

Ответ менеджера Б2:

- Если ответ/вопрос клиента 1 (ссылка на текст Б4)

- Если ответ/вопрос клиента 2 (ссылка на текст Б3)

- Если ответ/вопрос клиента 3 (ссылка на текст Б1)

и тп.

Предлагайте сроки и стоимость.

HTML
10 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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