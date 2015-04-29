Нужно оптимизировать этот сайтик http://global-katalog.ru/ чтобы проходил валидатор W3C и также оптимизировать под адаптивную верстку для мобилок --- по гугелу https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Создать скрипт/программку для выдачи подсказок менеджеру колл-центра
Необходим простенький скрипт html или программа для выдачи подсказок менеджеру.
Вот на видео наглядный пример на видео простой реализации https://www.youtube.com/watch?v=3GvYx_RJGBY
Необходимо сделать так чтобы
1) через админку можно было добавлять "речевые модули"(текст) и устанавливать взаимосвязи между ними как деревовидная структура..
- Тема 1
-- вопросы 1,2,3...
--- ответы 1,2,3...
- Тема 2
-- вопросы 1,2,3...
--- ответы 1,2,3...
2) Защита от копирования/скачивания текстови.
3) Доступ по логину и паролю (отдельно пользователю и отдельно админу)
- админ - добавление, редактирование
-- менеджер - только чтение
Пример:
Вопрос/ответ клиента 1:
Ответ менеджера (Текст Б1):
- Если ответ/вопрос клиента 2 (ссылка на текст Б2)
- Если ответ/вопрос клиента 3 (ссылка на текст Б3)
Вопрос/ответ клиента 2):
Ответ менеджера Б2:
- Если ответ/вопрос клиента 1 (ссылка на текст Б4)
- Если ответ/вопрос клиента 2 (ссылка на текст Б3)
- Если ответ/вопрос клиента 3 (ссылка на текст Б1)
и тп.
Предлагайте сроки и стоимость.
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