Спарсить информацию с сайта, перевести и создать новый сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка91 просмотр

Есть сайт-донор, нужно полностью скопировать все страницы с него: метатеги, заголовки, текст и файлы и структуру.

Далее нужно все перевести на другой язык.

Далее нужно создать сайт на любом движке с переведенном контентом.

Парсинг данныхПеревод контентаСоздание сайтов
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