Требуется разработка сайта для прохождения тестирования с 40 вопросами и возможностью выбора от 1 до 3 ответов. Функционал включает регистрацию через Google, Apple и Facebook, выбор теста, отображение вопросов и ответов, а также просмотр результатов и истории тестов. Используемые технологии: ReactJS, Express.js, MongoDB, OAuth2.0 Passport.js. Интересует долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой, предпочтительно через USDT.
Спарсить информацию с сайта, перевести и создать новый сайт
Есть сайт-донор, нужно полностью скопировать все страницы с него: метатеги, заголовки, текст и файлы и структуру.
Далее нужно все перевести на другой язык.
Далее нужно создать сайт на любом движке с переведенном контентом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется перенести самописный сайт на платформу WordPress. Необходима полная миграция контента и функционала. Обсуждение всех деталей будет проведено в личной беседе.Веб-программирование19 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется программист, который дружит с Python, для доработки кода для криптовалют. Код работает нестабильно, требуется исправление и улучшение функционала. Возможно долгосрочное сотрудничество, есть много идей для реализации.Веб-программирование13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать сервис или скрипт для обхода антибота Яндекс.Маркет. Задача включает получение куков, необходимых для запросов. Возможные решения: реверс-инжиниринг логики антибота или использование браузера для прохождения этапов с решением капчи. Ожидается полноценный HTTP заголовок для запросов. Рассмотрим предложения по срокам и стоимости.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать программу на Python для управления данными домашней библиотеки. Функции включают хранение, редактирование, удаление и поиск книг. Реализуйте возможность сортировки по автору и году издания, а также изменение статуса прочтения и даты прочтения. Интерфейс должен быть оконным, с обязательным описанием кода.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется доработка интернет-магазина на платформе Webasyst Shopscript. Необходимы исправления критичных ошибок верстки, добавление пагинации, устранение 404 ошибок и внедрение микроразметки. Предусмотрены также улучшения функционала, такие как добавление в избранное, создание редиректов и оптимизация скорости загрузки. Обязательно указать сроки и стоимость выполнения задачи.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется специалист для разработки парсера на Python, который будет извлекать информацию с биржи BYBIT. Подробное техническое задание доступно в файле. В заявке необходимо указать ориентировочные сроки и стоимость выполнения работы.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка нейронной сети, которая будет парсить информацию о товарах с заданных сайтов и подбирать аналоги автодеталей по артикулу фильтра. Нейронка должна показывать тех характеристики и размеры фильтров. Необходимы знания в области веб-программирования и машинного обучения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $500
Ищется специалист для добавления монеты на CoinMarketCap. Необходимо помочь в выводе монеты на ресурс. Ожидается знание процессов регистрации и управления проектами в криптовалютной сфере.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад