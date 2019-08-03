Спарсить с instagram и оформить информацию в файле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок196 просмотров

есть файл со списком ников пользователей в инстаграм в формате json. нужно создать удобный для сортировки файл в который нужно напарсить с сайта instagram.com/username всю открытую информацию (описание профиля, количество подписчиков, постов, подписок и верифицирован ли профиль)

Примерное количество ников 900 тыс.

6 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zamok9999
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
все сделано отлично. Было приятно работать
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

zamok9999
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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