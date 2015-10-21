Спарсить товары и выложить на сайт на Opencart

Сайт на instantcms 1.10.3. Нужно добавить возможность размещать статью сразу в нескольких разделах. Есть готовый модуль для этого, но просто установить его туда не получится – компонент уже переделан частично. Так что придется дописывать вручную, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание типовое - даю адрес сайта (движок какой-то нестандартный), с которого нужно спарсить товары (700-800 штук) и выложить на сайт на OpenCart 2.
Парсятся название, короткое и длинное описание, характеристики (4 вида), картинки, цена, прилагаемые файлы.
Адрес сайта для скачивания скажу в личку заинтересовавшимся.
Задание несложное, но сроки очень важны.
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