Требуется первичное наполнение сайта, для демонстрации возможностей.

Надо спарсить контент первых 50 моделей с источника:

1. анкету модели (фото тексты)

2. все видео (там в основном маленькие видео до минуты)

3. все фото (от 10 до до 30 фото примерно)

4. Затем залить на сайт построенный на ларавель.

фото помещаются в раздел фотогалереи модели.

Тематика адалт. источник https://clck.ru/3JqzzX



напишите ваш телеграм, цену, срок.