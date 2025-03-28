Необходимо интегрировать парсеры для видео на киносайте, используя API VoidBooster и адаптируя Java-парсер. Создать модуль на Laravel для асинхронного парсинга и добавить поддержку различных видеоформатов. Реализовать кеширование, логирование ошибок и тестирование парсинга. Опыт работы с Laravel и парсингом данных обязателен.
Спарсить видео и фото и импортировать на сайт
Требуется первичное наполнение сайта, для демонстрации возможностей.
Надо спарсить контент первых 50 моделей с источника:
1. анкету модели (фото тексты)
2. все видео (там в основном маленькие видео до минуты)
3. все фото (от 10 до до 30 фото примерно)
4. Затем залить на сайт построенный на ларавель.
фото помещаются в раздел фотогалереи модели.
Тематика адалт. источник https://clck.ru/3JqzzX
напишите ваш телеграм, цену, срок.
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