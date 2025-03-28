Спарсить видео и фото и импортировать на сайт

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Закрыт8 заявок301 просмотр

Требуется первичное наполнение сайта, для демонстрации возможностей.
Надо спарсить контент первых 50 моделей с источника:
1. анкету модели (фото тексты)
2. все видео (там в основном маленькие видео до минуты)
3. все фото (от 10 до до 30 фото примерно)
4. Затем залить на сайт построенный на ларавель.
фото помещаются в раздел фотогалереи модели.
Тематика адалт. источник https://clck.ru/3JqzzX

напишите ваш телеграм, цену, срок.

Парсинг данных
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sergmakaron
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