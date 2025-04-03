Ищется опытный аналитик для изучения Технического Задания (ТЗ) проекта. Необходимо понять логику ролей, предложить набор статистических таблиц, определить важные данные для принятия решений и рассказать о методах их визуализации. Оптимизация сбора и агрегации данных - ключевой аспект задачи.
Спарсить видео и фото и импортировать на сайт
Требуется первичное наполнение сайта, для демонстрации возможностей.
Надо спарсить контент первых 50 моделей с источника:
1. анкету модели (фото тексты)
2. все видео (там в основном маленькие видео до минуты)
3. все фото (от 10 до до 30 фото примерно)
4. Затем залить на сайт построенный на ларавель.
фото помещаются в раздел фотогалереи пользователя.
источник https://clck.ru/3JqzzX
надо учесть, что для фото надо создать свою бд, с привязкой и к юзеру и галерее.
для видео база есть.
уже делали эту работу, но потерялась связь с разработчиком, и я не смог его найти к сожалению.
приходится искать снова человека.
напишите ваш телеграм, цену, срок.
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