Спарсить видео и фото и импортировать на сайт

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Открыт6 заявок273 просмотра

Требуется первичное наполнение сайта, для демонстрации возможностей.

Надо спарсить контент первых 50 моделей с источника:

1. анкету модели (фото тексты)

2. все видео (там в основном маленькие видео до минуты)

3. все фото (от 10 до до 30 фото примерно)

4. Затем залить на сайт построенный на ларавель.

фото помещаются в раздел фотогалереи пользователя.

источник https://clck.ru/3JqzzX

надо учесть, что для фото надо создать свою бд, с привязкой и к юзеру и галерее.

для видео база есть.

уже делали эту работу, но потерялась связь с разработчиком, и я не смог его найти к сожалению.

приходится искать снова человека.

напишите ваш телеграм, цену, срок.

Парсинг данных
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