Специалист для доработки и запуска сайта на Drupal

Необходим программист для доработки недописанного сайта на CMS Drupal, сайт готов на 80%, реализован на самописном модуле.

Работа на проектной основе (доделать сайт) + в дальнейшем поддержка (расширение функционала сайта) и возможно работа над другими проектами.

Обязательное условие - проживание исполнителя в Москве или области (первое время будет необходимо

поработать в офисе (ст.м. Шаболовская), так чтобы скоординировать работу на начальном этапе).

Требования:

- отличное знание CMS Drupal, опыт разработки комунити на его основе приветствуется,

- умение разбираться в чужом коде (основной модуль сайта самописный),

- способность доводить разработку до ума, без бесконечных правок и корректировок, "недоделок и недописок",

- опыт построения высоконагруженных порталов на Drupal (прогнозируемое число посетителей >5000 ежедневно),

- понимание SEO-задач (необходимо будет оптимизировать сайт под ПС),

- опыт миграции данных на Drupal CMS (SQL+файлы, CSV+файлы...),

- наличие портфолио сложных проектов на Drupal CMS.

Задачи:

1. Доработать сайт:

- разграничить права пользователей в соответствии с ролями на просмотр/правку опубликованной информации,

- внести правки по отдельным модулям сайта,

- поправить баги.

2. Дописать несколько модулей для кабинета пользователя (фотогаллерея, заметки).

3. Натянуть дизайн (имеется заверстанный макет главной и внутренней страницы),

в отдельные элементы страниц внести дизайн самостоятельно, основываясь на общей стилистике макета.

4. Экспортировать материалы со старого сайта в новый (статьи).

В перспективе постоянная поддержка и доработка портала и других проектов компании на аутсорсе.

Встреча с кандидатами в районе ст.м. Шаболовская, можно будет посмотреть что написано,

для того, чтобы оценить объем и сроки выполнения работ.

Контактные телефоны: +7 (495) 763-7696, +7 (926) 611-4858