Специалист для доработки и запуска сайта на Drupal

Веб-студия ищет на постоянную работу программиста. Требования: - php, smarty, mysql - готовность работать с нашей cms, разбираться в чужом коде - работа с 10 до 18 по мск времени – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Плюсом будет хороший и читаемый код, наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим программист для доработки недописанного сайта на CMS Drupal, сайт готов на 80%, реализован на самописном модуле.
Работа на проектной основе (доделать сайт) + в дальнейшем поддержка (расширение функционала сайта) и возможно работа над другими проектами.
Обязательное условие - проживание исполнителя в Москве или области (первое время будет необходимо
поработать в офисе (ст.м. Шаболовская), так чтобы скоординировать работу на начальном этапе).
Требования:
- отличное знание CMS Drupal, опыт разработки комунити на его основе приветствуется,
- умение разбираться в чужом коде (основной модуль сайта самописный),
- способность доводить разработку до ума, без бесконечных правок и корректировок, "недоделок и недописок",
- опыт построения высоконагруженных порталов на Drupal (прогнозируемое число посетителей >5000 ежедневно),
- понимание SEO-задач (необходимо будет оптимизировать сайт под ПС),
- опыт миграции данных на Drupal CMS (SQL+файлы, CSV+файлы...),
- наличие портфолио сложных проектов на Drupal CMS.
Задачи:
1. Доработать сайт:
- разграничить права пользователей в соответствии с ролями на просмотр/правку опубликованной информации,
- внести правки по отдельным модулям сайта,
- поправить баги.
2. Дописать несколько модулей для кабинета пользователя (фотогаллерея, заметки).
3. Натянуть дизайн (имеется заверстанный макет главной и внутренней страницы),
в отдельные элементы страниц внести дизайн самостоятельно, основываясь на общей стилистике макета.
4. Экспортировать материалы со старого сайта в новый (статьи).
В перспективе постоянная поддержка и доработка портала и других проектов компании на аутсорсе.
Встреча с кандидатами в районе ст.м. Шаболовская, можно будет посмотреть что написано,
для того, чтобы оценить объем и сроки выполнения работ.
Контактные телефоны: +7 (495) 763-7696, +7 (926) 611-4858
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