Ищу web-программиста из Санкт-Петербурга для периодического выполнения различных задач. Только для Питера.
Специалист для доработки проекта на Ruby on Rails
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к кандидатам:
Умение работать самостоятельно, без непрерывного контроля.
Работа на результат, инициативность, работа в команде.
Постоянный доступ в рабочее время.
Соблюдение конфиденциальности на весь период работы и после ее окончания.
Опыт работы с фреймворком Ruby on Rails от 2 лет, знание PHP HTML, CSS, JavaScript, MySQL .
Пожелания к кандидатам:
Опыт разработки сложных биллинговых систем с большой нагрузкой.
Опыт работы с системами контроля версий github.
Желание проработать в проекте не менее 1 года (проекту 5 лет).
Оплата задач на испытательный срок почасовая из расчета 350р в час, минимум 30 часов неделю.
При наработке более 150 часов в месяц и прохождении испытательного срока предлагается работа на окладе на дому /в офисе 70/90тыс р.
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