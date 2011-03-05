Специалист для доработки проекта на Ruby on Rails

Требования к кандидатам:

Умение работать самостоятельно, без непрерывного контроля.

Работа на результат, инициативность, работа в команде.

Постоянный доступ в рабочее время.

Соблюдение конфиденциальности на весь период работы и после ее окончания.

Опыт работы с фреймворком Ruby on Rails от 2 лет, знание PHP HTML, CSS, JavaScript, MySQL .

Пожелания к кандидатам:

Опыт разработки сложных биллинговых систем с большой нагрузкой.

Опыт работы с системами контроля версий github.

Желание проработать в проекте не менее 1 года (проекту 5 лет).

Оплата задач на испытательный срок почасовая из расчета 350р в час, минимум 30 часов неделю.

При наработке более 150 часов в месяц и прохождении испытательного срока предлагается работа на окладе на дому /в офисе 70/90тыс р.