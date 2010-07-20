Специалист для сопровождения портала на Drupal

Требуется специалист (на постоянной основе, в Киеве) для поддержки и сопровождения сайта на Drupal

Обязательные требования:

- Отличное знание Drupal (5, 6)

- Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS

- Наличие опыта верстки, создания шаблонов

- Опыт разработки и/или доработки различных модулей под CMS Drupal

- Опыт в оптимизации работы сайта под высокими нагрузками

- Желателен опыт настройки серверной части под оптимальную работу Drupal

- Понимание чужого кода, умение создавать новые модули в существующей архитектуре CMS-систем, возможность в короткие сроки приступить к работе с чужим кодом;

- Доступность по ICQ, Skype, email каждый день, кроме выходных.

Оплата по факту выполненных работ (сдельная)