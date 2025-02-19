Специалист по чат-ботам (автоворонки)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки164 просмотра

Ищу специалиста по созданию и настройке чат-бота. Нужно, чтоб специалист отлично разбирался в системе и цепочке построения чат-бота, в системе и цепочке работы с автоворонками. Услуга в B2B.
Просьба сразу указывать ссылку на кейсы или портфолио с результатами работы.

TelegramСоздание чат-ботов
2 месяца назад
guest_1740029233805
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

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