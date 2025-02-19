Требуется создать полную копию существующего сайта на том же конструкторе. Необходимо изменить данные и главную фотографию. Проект нужен для образца. Обратите внимание на все детали, чтобы копия соответствовала оригиналу.
Специалист по чат-ботам (автоворонки)
Ищу специалиста по созданию и настройке чат-бота. Нужно, чтоб специалист отлично разбирался в системе и цепочке построения чат-бота, в системе и цепочке работы с автоворонками. Услуга в B2B.
Просьба сразу указывать ссылку на кейсы или портфолио с результатами работы.
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