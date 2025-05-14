Специалист по дэшбордам в Power BI / Tableau

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт1 заявка111 просмотров

Мы ищем специалистов для долгосрочного сотрудничества в создании дэшбордов в Power BI и Tableau. Наша студия WeTrio активно развивается и имеет актуальные задачи, которые будем распределять среди новых специалистов. Обязательные требования: уверенное владение Power BI / Tableau, умение создавать красивые и структурированные дэшборды. Формат работы — удалённый, бюджет обсуждается индивидуально.

18 часов назад
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Заявки фрилансеров

Иван
 
17 лет
2 дня в сервисе
Был
10 минут назад
18 часов назад