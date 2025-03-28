Необходимо реализовать мультизагрузку фотографий на сайт, аналогично существующему функционалу для видео. Используйте готовый шаблон для отображения фото и интегрируйте слайдер для вывода изображений. Также требуется создать отдельную страницу для вывода всех пользователей, используя уже имеющийся шаблон от видео.