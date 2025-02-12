Требуется доработка страницы оформления заказа интернет-магазина на WordPress. Цель — улучшение функционала и удобства для клиентов. Необходимо оптимизировать поля ввода адреса, добавить автозаполнение, переработать интерфейс личного кабинета и обеспечить адаптивность. Ожидается тестирование на разных устройствах и браузерах.
Спроектировать и задокументировать архитектуру MVP TS
Добрый день,
Задание представляет собой простую работу для bootcamp. Работа будет состоять в том, что нужно будет спроектировать и задокументировать архитектуру (MVP на TS). Меня также интересует дата завершения работы.
Если интересно, я вышлю репозитории для ознакомления
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