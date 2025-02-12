Спроектировать и задокументировать архитектуру MVP TS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки305 просмотров

Добрый день,

Задание представляет собой простую работу для bootcamp. Работа будет состоять в том, что нужно будет спроектировать и задокументировать архитектуру (MVP на TS). Меня также интересует дата завершения работы.

Если интересно, я вышлю репозитории для ознакомления

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