Срочно перенести сайты на новый хост

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок171 просмотр

Нужно срочно перенести сайты на новый хост(3 сайта). Движки самописные. От Вас цена сп)

11 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством довольны, сделал оперативно
Все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад