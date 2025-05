Срочно потрібен веб розробник для написання програмного коду

Срочно потрібен php Розробник з опитом роботи не менше трох років, для написання сайта знайомств, функціонал невиликий, усі деталі в телеграм або вайбер 0950638263 чекатиму пропозицій.

Приклад програмного коду, який потрібно розробляти:

include 'mysql.php';

if (isset($_POST['reg'])){

#Проверка логина на доступность

if (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `users` WHERE `login` = '".protection($_POST['login'])."' LIMIT 1;"), 0) != 0){

echo ' Логин занят

';

exit;

}

#Проверка длинны логина

if(mb_strlen($_POST['login']) > 12 OR mb_strlen($_POST['login'])

echo ' Логин слишком короткий или длинный

';

exit;

}

#Проверка длинны пароля

if(mb_strlen($_POST['pass']) > 32 OR mb_strlen($_POST['pass'])

echo ' Пароль слишком короткий или длинный

';

exit;

}

#Регистрация аккаунта

mysql_query("INSERT INTO users (login,pass)VALUES('".protection($_POST['login'])."','".protection($_POST['pass'])."')");

echo ' Регистрация прошла успешно

';

exit;

}

?>

Логин:







Пароль: