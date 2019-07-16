Доброго времени суток. Имеется сайт-каталог на CMS Drupal 7. Необходимо произвести ряд исправлений и добавлений графических элементов на сайте. ТЗ со всеми пунктами имеется. Примеры задач: 1. Оптимизация скорости ...
Срочно потрібен веб розробник для написання програмного коду
Срочно потрібен php Розробник з опитом роботи не менше трох років, для написання сайта знайомств, функціонал невиликий, усі деталі в телеграм або вайбер 0950638263 чекатиму пропозицій.
Приклад програмного коду, який потрібно розробляти:
include 'mysql.php';
if (isset($_POST['reg'])){
#Проверка логина на доступность
if (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `users` WHERE `login` = '".protection($_POST['login'])."' LIMIT 1;"), 0) != 0){
echo ' Логин занят
';
exit;
}
#Проверка длинны логина
if(mb_strlen($_POST['login']) > 12 OR mb_strlen($_POST['login'])
echo ' Логин слишком короткий или длинный
';
exit;
}
#Проверка длинны пароля
if(mb_strlen($_POST['pass']) > 32 OR mb_strlen($_POST['pass'])
echo ' Пароль слишком короткий или длинный
';
exit;
}
#Регистрация аккаунта
mysql_query("INSERT INTO users (login,pass)VALUES('".protection($_POST['login'])."','".protection($_POST['pass'])."')");
echo ' Регистрация прошла успешно
';
exit;
}
?>
Логин:
Пароль:
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