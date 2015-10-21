Статическая загрузка контента на страницах товаров (CMS Drupal)

Цель: реализовать статическую загрузку контента на страницах товаров

Задачи

1. Создать страницу категории товаров, переработать выдачу товаров в категории (в замен текущей карусели).

2. В выдаче отображать изображения, названия, основные характеристики/подписи к товарам.

3. Создать тип страницы-карточки товара, которая выглядит и работает идентично текущей странице категории с единственным товаром.

Условия:

– Дизайн страницы категории также, не меняется, но карточка товара заменяется на блок ссылок на товары, с возможностью его перемещения относительно прочих модулей на странице.

– Блок ссылок на товары обновляется автоматически (дублирует функциональность карусели товаров).

– Реализация одинаково хорошо работает для десктоп и мобильной версии сайта.

– Реализация работает на всех языках системы – на всех языковых версиях на всех поддоменах.

– Реализация не замедляет загрузку сайта.

выглядеть будет так: http://prntscr.com/8r5u07 - сетка из трех колонок, т.е. все страницы будут выводиться на 1й странице!"