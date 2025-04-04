Требуется разработка админ-панели для сайта кинотеатра на React и Next.js. Необходимо реализовать три роли пользователей и интегрировать API. Подробности доступны в приложенном техническом задании.
Steam Profit Trade Bot
Цель
Бот в Telegram отслеживает трейды Steam, анализирует историю сделок, рассчитывает прибыль/убыток, даёт аналитику по вещам, категориям, контрагентам и помогает принимать решения для выхода в плюс.
Функционал
1. Авторизация
Подключение к Steam через API/логин.
Привязка Steam Guard / session cookies / Mobile Auth.
Безопасное хранение токенов.
2. Аналитика
Учёт всех трейдов (входящие/исходящие).
Расчёт себестоимости и прибыли по каждому предмету.
Поддержка цен с:
Steam Market
Buff163
CSFloat
Market.CSGO
3. Генерация статистики
Доходность по дням/неделям/месяцам.
Самые прибыльные/убыточные сделки.
Средняя прибыль на трейд.
ROI, PnL.
Категории предметов: скины, кейсы, наклейки и т.п.
График стоимости инвентаря со временем.
4. Уведомления
Новые трейды.
Сделка с прибылью выше N%.
Сделка с убытком.
Инфо об изменении цен (по watchlist).
5. Подсказки и рекомендации
Что стоит продать/купить.
Что лежит в инвентаре без движения.
Подозрительно убыточные трейды — возможные ошибки.
6. Экспорт
Выгрузка отчётов в CSV/Excel.
Интеграция с Google Sheets (опционально).
7. Интерфейс в Telegram
Команды:
/start,
/stats,
/profit,
/top,
/watchlist,
/alert,
/export
Инлайн-кнопки для фильтров и выбора периодов.
Графики (через matplotlib, plotly).
Техническая реализация
Язык: Python
Telegram:
python-telegram-botили
aiogram
Steam API:
steam,
steampy,
steam-tradeoffers
БД: SQLite или PostgreSQL
Цены: API Steam + парсинг сторонних сайтов
Хостинг: VPS или Heroku + Redis (если нужна очередь)
Особенности
Steam часто ограничивает запросы – нужен кэш цен.
Учёт комиссий (например, 15% на продажу через рынок).
Курс валют: перевод цен в $, ₽ и т.п.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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