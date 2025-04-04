Steam Profit Trade Bot

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки33 просмотра

Цель

Бот в Telegram отслеживает трейды Steam, анализирует историю сделок, рассчитывает прибыль/убыток, даёт аналитику по вещам, категориям, контрагентам и помогает принимать решения для выхода в плюс.

Функционал

1. Авторизация

  • Подключение к Steam через API/логин.

  • Привязка Steam Guard / session cookies / Mobile Auth.

  • Безопасное хранение токенов.

2. Аналитика

  • Учёт всех трейдов (входящие/исходящие).

  • Расчёт себестоимости и прибыли по каждому предмету.

  • Поддержка цен с:

    • Steam Market

    • Buff163

    • CSFloat

    • Market.CSGO

3. Генерация статистики

  • Доходность по дням/неделям/месяцам.

  • Самые прибыльные/убыточные сделки.

  • Средняя прибыль на трейд.

  • ROI, PnL.

  • Категории предметов: скины, кейсы, наклейки и т.п.

  • График стоимости инвентаря со временем.

4. Уведомления

  • Новые трейды.

  • Сделка с прибылью выше N%.

  • Сделка с убытком.

  • Инфо об изменении цен (по watchlist).

5. Подсказки и рекомендации

  • Что стоит продать/купить.

  • Что лежит в инвентаре без движения.

  • Подозрительно убыточные трейды — возможные ошибки.

6. Экспорт

  • Выгрузка отчётов в CSV/Excel.

  • Интеграция с Google Sheets (опционально).

7. Интерфейс в Telegram

  • Команды: /start, /stats, /profit, /top, /watchlist, /alert, /export

  • Инлайн-кнопки для фильтров и выбора периодов.

  • Графики (через matplotlib, plotly).

Техническая реализация

  • Язык: Python

  • Telegram: python-telegram-bot или aiogram

  • Steam API: steam, steampy, steam-tradeoffers

  • БД: SQLite или PostgreSQL

  • Цены: API Steam + парсинг сторонних сайтов

  • Хостинг: VPS или Heroku + Redis (если нужна очередь)

Особенности

  • Steam часто ограничивает запросы – нужен кэш цен.

  • Учёт комиссий (например, 15% на продажу через рынок).

  • Курс валют: перевод цен в $, ₽ и т.п.

PythonTelegramИнтеграция APIПарсинг данныхСоздание ботов
17 дней назад
guest_1744731506137
17 дней в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

D2playa
17 лет
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17 дней назад
$1000
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D2playa
17 лет
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11 часов назад
17 дней назад
Денис
 
23 года
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день назад
17 дней назад