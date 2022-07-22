Требуется настроить виджет согласия обработки куки на сайте WordPress с шаблоном Диви. Необходимо корректно реализовать работу окна согласия, включая/исключая определенные куки. Потребуется опыт работы с кодом и доступ к консоли настройки. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Створити чат-бот для платного телеграм-каналу
Потрібен чат-бот , щоб приймав та контролював надходження платежів кожного місяця
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