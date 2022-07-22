Створити чат-бот для платного телеграм-каналу

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Закрыт9 заявок536 просмотров

Потрібен чат-бот , щоб приймав та контролював надходження платежів кожного місяця

3 года назад
guest_16584712530508
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Заявки фрилансеров

Роман
 
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