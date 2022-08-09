Створити новий функціонал на працюючому проєкті

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Закрытнет заявок309 просмотров

Шукаю бекендщіка (java) спеціаліста, який вміє працювати із фрейморком spring. Е сайт marketplace.eotua.com, потрібно доробити апі сгідно нового процесу:

https://www.figma.com/file/JKXlNK1HoU21ubk3Auo0ie/Untitled?node-id=0%3A1

створювати новини

відгуки

додавати відео (лінки з ютубу)

логіка батарейки

додавання товарів

JavaNode.js
3 года назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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