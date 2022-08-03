Требуется амбициозный специалист для работы над проектом с использованием Node.js и Nest.JS. Знание Gitlab, API, Docker Compose, CI/CD и WebSocket обязательно. Опыт работы с базами данных и умение оптимизировать запросы приветствуются. Возможность долгосрочного сотрудничества и бонусы за качественную работу.
Створити структуру в БД mysql, зібрати дані
Треба спарсити списки форбс 2к компаній
приклад forbes . com/companies/alphabet/?list=global2000
Створити структуру під дані в бд: про компанію, поля Stock Key Data, Company stats, Financial Summary. Спарсити ці дані.
Бажано погодинна оплата.
Наступним завданням буде вивести сайт на фреймворках: Laravel або Yii2.
Це буде окреме завдання.
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