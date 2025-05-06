1. Макет

• Ссылка на макет: https://www.figma.com/design/caw8EEM9YRbpNytn6llciR/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9?m=auto&t=iNeRWy23WQrxkYy7-1

• Все визуальные элементы, отступы, шрифты, состояния кнопок и прочее — согласно дизайн-макету.







2. Адаптивность

• Верстка должна быть адаптивной.

• Отдельного мобильного макета нет.

• Адаптация — на усмотрение исполнителя, но должна соответствовать здравому UX и общей логике дизайна.

• Обязательно: соблюдение 100% соответствия десктопной версии макету.







3. Интеграция с CMS

• Необходимо интегрировать страницу на текущую CMS-систему сайта (указать: WordPress / Bitrix / иное).

• Все тексты должны быть редактируемыми из админ-панели.

• Все изображения должны быть заменяемыми через админку.

• Интерактивные элементы (формы, кнопки, аккордеоны, слайдеры и т.п.) должны быть функциональными.

• Опциально — укажите, какие модули/плагины допустимы для использования. (в основном у нас такого нет)







4. Особенности проекта

• Указать технические ограничения или пожелания (например: «не использовать jQuery», «сайт уже работает — нельзя трогать общие стили», «важна лёгкость и скорость загрузки», «нельзя использовать готовые темы» и т.п.).







5. Сроки и приоритеты

• Указать срок выполнения.

• Возможность приоритезации: указать, можно ли начать с вёрстки без интеграции, или делать всё в рамках одной задачи.







6. Общие требования

• Код должен быть чистым, валидным, кроссбраузерным.

• Минимизация использования сторонних библиотек без необходимости.

• Готовность внести правки после первичной проверки.