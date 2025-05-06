Требуется разработка веб-сайта для ручного бронирования туристических объектов с админ-панелью. Использование PHP или Laravel, MySQL. Необходимо натянуть предоставленный HTML-шаблон на бэкенд, интегрировать формы бронирования и обеспечить адаптивность интерфейса. Бюджет $500, срок выполнения 14 дней.
Сверстать и интегрировать на систему управления (CMS) страницу
1. Макет
• Ссылка на макет: https://www.figma.com/design/caw8EEM9YRbpNytn6llciR/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9?m=auto&t=iNeRWy23WQrxkYy7-1
• Все визуальные элементы, отступы, шрифты, состояния кнопок и прочее — согласно дизайн-макету.
2. Адаптивность
• Верстка должна быть адаптивной.
• Отдельного мобильного макета нет.
• Адаптация — на усмотрение исполнителя, но должна соответствовать здравому UX и общей логике дизайна.
• Обязательно: соблюдение 100% соответствия десктопной версии макету.
3. Интеграция с CMS
• Необходимо интегрировать страницу на текущую CMS-систему сайта (указать: WordPress / Bitrix / иное).
• Все тексты должны быть редактируемыми из админ-панели.
• Все изображения должны быть заменяемыми через админку.
• Интерактивные элементы (формы, кнопки, аккордеоны, слайдеры и т.п.) должны быть функциональными.
• Опциально — укажите, какие модули/плагины допустимы для использования. (в основном у нас такого нет)
4. Особенности проекта
• Указать технические ограничения или пожелания (например: «не использовать jQuery», «сайт уже работает — нельзя трогать общие стили», «важна лёгкость и скорость загрузки», «нельзя использовать готовые темы» и т.п.).
5. Сроки и приоритеты
• Указать срок выполнения.
• Возможность приоритезации: указать, можно ли начать с вёрстки без интеграции, или делать всё в рамках одной задачи.
6. Общие требования
• Код должен быть чистым, валидным, кроссбраузерным.
• Минимизация использования сторонних библиотек без необходимости.
• Готовность внести правки после первичной проверки.
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