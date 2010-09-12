Сверстать логотип в ai и сайт, насадить на CMS.

Вобщем нужно будет сверстать логотип из psd в .ai

Далее нужно будет сверстать так же сайт (резинка) с psd и натянуть его на CMS, предлогайте свои варианты.

Так же нужно будет разработать форму заказа как тут http://interio-stroy.ru/ceny/forma-zakaza/

- Оставляем цены и сроки. Максимальные сроки 8 дней.

- Без ПРЕДОПЛАТЫ

- Способ оплаты на выбор исполнителя.

Посмотреть можно в прикрепленном файле.