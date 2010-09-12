Сверстать логотип в ai и сайт, насадить на CMS.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки163 просмотра
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Вобщем нужно будет сверстать логотип из psd в .ai

Далее нужно будет сверстать так же сайт (резинка) с psd и натянуть его на CMS, предлогайте свои варианты.

Так же нужно будет разработать форму заказа как тут http://interio-stroy.ru/ceny/forma-zakaza/

- Оставляем цены и сроки. Максимальные сроки 8 дней.

- Без ПРЕДОПЛАТЫ

- Способ оплаты на выбор исполнителя.

Посмотреть можно в прикрепленном файле.

13 лет назад
Itisk
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад
$75
6 дней
Всё сделанно.
Хороший заказчик =) требовательный, четкие указания никогда небыли лишними... Рекомендую..
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